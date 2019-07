Le coach national Rik Verbrugghe au départ du test event avec une jeune équipe

Le coach national Rik Verbrugghe s’est rendu à Tokyo pour le test event de la course cycliste en ligne des Jeux Olympiques 2020 avec cinq jeunes Belges. La course sera disputée dimanche matin (départ à 5h heure belge) autour du Mont Fuji. Lawrence Naesen (Lotto Soudal), Steff Cras (Katusha-Alpecin), Loïc Vliegen (Wanty-Gobert), Dimitri Peyskens (Wallonie-Bruxelles) et l’espoir Kobe Goossens (Lotto Soudal U23) disputeront cette course.

Outre la Belgique, neuf équipes nationales seront au départ: la France, la Grande-Bretagne, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, l’Allemagne, la Russie, Hong Kong et la Thaïlande. Le plateau est complété par des équipes continentales.

Peu de grands noms sont engagés, même si l’Italie se présente avec Davide Formolo (BORA-hansgrohe), Dario Cataldo (Astana), Fausto Masnada (Androni Giocattoli) et Diego Ulissi (UAE Emirates).

Source: Belga