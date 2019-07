Le Centre d’étude de l’énergie nucléaire envoie une expérience vers l’ISS

Une fusée SpaceX-18 s’envolera lundi de la Floride pour rejoindre la Station spatiale internationale (ISS). Des chercheurs du Centre d’étude de l’énergie nucléaire (CEN) de Mol (province d’Anvers) y envoient des bactéries et des roches basaltiques pour une expérience sur la vie biologique dans l’espace. Via cette expérience, le CEN étudie comment des matières premières locales – telles des roches lunaires – peuvent être utilisées pour rendre la vie possible dans l’espace. « Des bactéries s’accrochent-elles à des roches lunaires et se développent-elles ? », se demande le coordinateur du projet Rob Van Houdt. Les scientifiques veulent examiner si les bactéries, sous influence du rayonnement spatial et d’une gravité limitée, peuvent former dans une phase plus tardive un sol plus fertile.

L’expérience durera trois semaines dans l’ISS. Du basalte, qui se trouve aussi sur la Lune, sera utilisé pour mener l’expérience. Le CEN va utiliser la bactérie de sol Cupriavidus metallidurans qui a déjà montré par le passé qu’elle se développait bien dans l’espace. D’autres partenaires font des recherches sur deux autres bactéries.

Cinquante ans après l’alunissage historique d’Apollo 11, plusieurs projets envisagent un retour de l’homme sur la Lune. Les astronautes devraient y rester plus longtemps et donc vivre en autonomie.

L’expérience est le 12e projet du CEN dans l’espace.

