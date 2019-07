L’Argentin Carlos Bilardo, l’entraîneur champion du monde 1986, dans un état grave

Carlos Bilardo, l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Argentine de football, qui avait mené l’Albiceleste au titre mondial en 1986, est hospitalisé dans un état grave après avoir subi une opération au cerveau. Le technicien avait déjà été hospitalisé à deux reprises en 2018 en raison d’un syndrome d' »hydrocéphalie à pression normale » (augmentation du volume de liquide cérébro-spinal).

Âgé de 81 ans, l’ancien entraîneur se trouve aux soins intensifs de l’Institut argentin du diagnostic et traitements (IADT) de Buenos Aires depuis 48 heures et « son pronostic vital est réservé », a informé l’hôpital dans un communiqué. Il avait été admis dans cet établissement le 4 juillet, mais son état s’est aggravé ces dernières heures.

Carlos Bilardo a récemment subi un drainage dans la région du cerveau, la deuxième intervention en un peu plus d’un mois, selon son entourage et la presse argentine.

« Je veux le remercier éternellement de nous avoir inculqué le respect du maillot argentin, ce que cela signifie d’être un membre de la sélection », a réagi l’ancien gardien Sergio Goycochea, qui s’est en outre dit préoccupé par l’état de santé de celui qui l’a fait briller au Mondial 1990 en Italie.

Gynécologue de formation, Carlos Bilardo a pris la direction de la sélection argentine en 1982 et a présidé à sa destinée jusqu’en 1990.

Outre le titre mondial en 1986 -la deuxième et dernière couronne planétaire de l’Albiceleste- il a mené ses troupes à la finale de la Coupe du monde 1990, remportée 1-0 par l’Allemagne au stade Olympique de Rome.

