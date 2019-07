Gentse Feesten – Sept cents Gantois chantent pour lancer les 176e Gentse Feesten

Quelque 700 Gantois chantent vendredi soir pour lancer la 176e édition des Gentse Feesten, qui dureront jusqu’au 28 juillet. Sous la direction du projet social « Allez Chantez » et un orchestre, le spectacle a lieu à « de Reep », à côté du château de Gérard le Diable, non loin de la Cathédrale Saint-Bavon. Chaque jour, 130.000 visiteurs sont attendus à Gand. Lors des jours de grande affluence, comme les week-end ou la Fête nationale, ce chiffre pourrait monter à 200.000. L’an dernier, 1,3 million de personnes avaient visité la ville durant les festivités.

La zone festive dans le centre-ville s’étend sur 765.000 m2. Parmi les moments-phares musicaux de cet événement gratuit: Praga Khan, Coco jr, Bart Kaël, Sylver, Paul Michiels et 2Fabiola.

Plus de 3.500 activités ont lieu dans le cadre de ce véritable festival culturel, musical et surtout festif.

