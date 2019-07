Crise au Venezuela – Pouvoir et opposition font état de progrès dans leurs discussions

Les délégations du gouvernement de Nicolas Maduro et de l’opposition vénézuélienne ont annoncé jeudi qu’elles progressaient dans leurs pourparlers à La Barbade visant à résoudre la crise politique au Venezuela. Après quatre jours de discussions dans l’île des Caraïbes, les deux parties ont indiqué dans de brefs communiqués séparés que les négociations se poursuivaient, sans préciser si la session actuelle avait pris fin.

Elles se sont engagées à rester discrètes sur ces discussions qui se déroulent sous la médiation de la Norvège.

Plus tôt dans la journée, le ministère norvégien des Affaires étrangères a annoncé que les deux parties « poursuivent les négociations entamées à Oslo » en mai dernier « de manière continue et active ».

« Nous insistons sur la nécessité que les parties adoptent une prudence maximale dans leurs commentaires et déclarations concernant ce processus, en application des règles établies », a déclaré dans un communiqué le ministère norvégien.

« Nous poursuivons les dialogues et confirmons notre entier respect des règles établies », a écrit sur son compte Twitter le ministre vénézuélien de la Communication Jorge Rodriguez, chef de la délégation envoyée par le président Maduro. « Nous exhortons chacun à protéger cet effort de négociation entre Vénézuéliens ».

