CAN 2019 – Le Sénégal veut ouvrir son palmarès, l’Algérie vise une deuxième étoile

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Sénégal et l’Algérie, vendredi au Caire (21h00), consacrera soit un vainqueur inédit, soit un ancien lauréat en attente de gloire depuis trois décennies. Cette finale oppose un favori à une surprise. Le Sénégal d’Aliou Cissé était présenté depuis le début comme l’un des principaux candidats à la victoire: éliminé au premier tour de la Coupe du monde 2018 par le Japon à cause… des cartons jaunes reçus en phase de groupe, le Sénégal est la première nation africaine au classement FIFA (22e). Avec Kalidou Koulibaly (ex-Genk) en défense et Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool, les ‘Lions de la Terranga’ peuvent s’appuyer sur des joueurs évoluant au plus haut niveau dans le football européen. Le défenseur de Naples sera cependant suspendu en finale pour avoir reçu deux cartons jaunes en trois matchs.

Le Sénégal disputera la deuxième finale de son histoire. En 2002, l’actuel sélectionneur Aliou Cissé, qui était alors le capitaine, et ses équipiers avaient été battus aux tirs au but par le Cameroun.

L’Algérie compte elle une CAN à son palmarès. Elle avait été remportée à domicile en 1990. Treizième nation africaine au classement FIFA, absents du Mondial 2018, éliminés au premier tour de l’édition 2017, les ‘Fennecs’ n’étaient pas attendus à ce stade de la compétition. Mais Djamel Belmadi, à la tête de l’équipe nationale depuis septembre 2018, a parfaitement su redonner confiance à une équipe qui avait brillé au Mondial 2014. L’Algérie peut aussi s’appuyer sur une star du championnat anglais, Riyad Mahrez (Manchester City). Avec 12 buts, les ‘Fennecs’ possèdent la meilleure attaque de la compétition.

L’Algérie partira avec un petit avantage psychologique: elle avait remporté 0-1 la rencontre entre les deux équipes en phase de groupes.

Le vainqueur succèdera au palmarès au Cameroun, victorieux en 2017 avec Hugo Broos comme entraîneur.

