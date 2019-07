British Open – Holmes rejoint en tête par Lowry, Thomas Pieters, 25e, Woods et McIlroy éliminés

Tiger Woods, couronné au Masters en avril pour la 15e fois de sa carrière en Grand Chelem, après onze ans de disette, a été éliminé au « cut » du Bristish Open en compagnie notamment du Nord-Irlandais Rory McIlroy, vendredi, après le 2e tour sur le parcours de Portrush, en Irlande du Nord, où l’Américain JB Holmes a été rejoint en tête par l’Irlandais Shane Lowry. Thomas Pieters, 25e, peut continuer. JB Holmes, âgé de 37 ans et dont le meilleur résultat à l’Open était une 3e place en 2016, a rendu une carte de 68 après un 66 initial pour un total de 134, soit 8 sous le par. Il a été rejoint par Lowry, 32 ans et 9e au British en 2014, qui a rendu un 67 comme jeudi.

L’Américain Brooks Koepka, N.1 mondial et déjà vainqueur de quatre Majeurs, est en embuscade à -5 (137), en compagnie de son compatriote Jordan Spieth, trois majeurs au palmarès dont un British en 2017.

Quant à Tiger Woods, 37 ans, après un 78 la veille il a ramené un bon 70, pour un total de 148 (+6), insuffisant pour passer le « cut » fixé à +1.

Rory McIlroy, couronné « roi » du British en 2014, s’est bien battu vendredi avec une bagatelle de sept birdies, mais le bogey au 13e trou l’a fait manquer le « cut » d’un coup (+2).

Côté belge, Thomas Pieters a réussi à passer le cut. L’Anversois figure en 25e position grâce à un second parcours bouclé en 68 coups, à trois sous le par, inscrivant 6 birdies et 3 bogeys sur sa carte. Il en avait eu besoin de 72 pour achever son premier tour jeudi pointant alors en 54e position.

Source: Belga