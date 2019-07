Ihlan Omar, visage controversé de la diversité américaine

Les partisans de Donald Trump veulent la «renvoyer» en Somalie où elle est née, les dirigeants démocrates la trouvent trop radicale: Ilhan Omar, élue musulmane et voilée, incarne une nouvelle génération de parlementaires américains mais alimente les polémiques.

«Je suis convaincue que c’est un fasciste», a lancé Ilhan Omar en évoquant le président américain. Il veut, selon elle, faire taire «le débat démocratique et les divergences d’opinion». La veille, la foule d’un meeting a scandé «Renvoyez-la!» à l’évocation de son nom par le milliardaire, qui l’a accusée ces derniers jours de détester les États-Unis et l’a invitée à quitter le pays si elle n’y est pas heureuse.

You may shoot me with your words,

You may cut me with your eyes,

You may kill me with your hatefulness,

But still, like air, I’ll rise.

-Maya Angelou https://t.co/46jcXSXF0B

— Ilhan Omar (@IlhanMN) July 18, 2019