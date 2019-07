Un avion amerrit d’urgence sur une plage devant des touristes ébahis

Un petit avion a été filmé en train de réaliser un amerrissage d’urgence sur une plage du Maryland, sur la côte est des Etats-Unis.

L’avion, dans lequel se trouvait seulement le pilote, a amerri sur la plage, à seulement quelques mètres de vacanciers. D’après les forces de l’ordre interviewées par ABC, l’incident n’a fait aucun blessé.

Trevor H. Deihl, le pilote de l’avion âgé de 23 ans, a expliqué avoir connu un problème de moteur non loin de l’aéroport municipal d’Ocean City, sa destination finale. À un peu plus d’un kilomètre de cet aéroport, il s’est rendu compte qu’il n’arriverait jamais sur place, l’obligeant à réaliser cette manœuvre dangereuse.

A small plane made a remarkable emergency landing at a beach in Maryland, as beachgoers watched in disbelief. The single-engine plane landed in the water, about a quarter-mile from the beach, due to mechanical problems, and the pilot was uninjured. https://t.co/AElHWTnho8 pic.twitter.com/9GjVel2zR7

