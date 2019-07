Quelques orages avant une nouvelle vague de chaleur

Le temps sera généralement sec et partiellement nuageux ce vendredi. Des orages éclateront demain, avant une semaine particulièrement chaude.

Après une journée sèche ce vendredi, les premières averses pourraient faire leur apparition sur l’ouest du pays en fin de nuit. Ce samedi, pour la Fête nationale, les Belges ne sauront pas sur quel pied danser tant le temps sera variable. Des périodes de pluie et averses, pouvant être accompagnées d’orages, sont annoncées. Grêle et précipitations localement abondantes sont également possibles. Le thermomètre affichera 21°C à la mer et 27°C en Lorraine belge et en Campine.

Le temps s’améliorera samedi soir sur l’ouest tandis qu’il deviendra généralement sec et peu à partiellement nuageux en cours de nuit.

Une vague de chaleur s’annonce la semaine prochaine, avec 27°C lundi, 31°C mardi et 35°C mercredi et jeudi.