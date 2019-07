L’Autorité de la Grande barrière de corail demande des mesures climatiques

L’autorité de gestion de la Grande barrière de corail s’est démarquée du gouvernement conservateur australien pour réclamer «les actions les plus fortes et les plus rapides possibles» contre le changement climatique afin de sauver le site.

La hausse de la température de l’eau liée au changement climatique a eu des effets dévastateurs sur de vastes étendues de la Grande barrière, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco en 1981. Elle a subi en 2016 et 2017 deux épisodes de blanchissement sans précédent de ses coraux. L’Autorité du parc marin de la Grande barrière de corail, un service gouvernemental, prévient qu’il faut réduire de manière urgente les émissions de gaz à effet de serre, à la fois en Australie et dans le monde, pour protéger l’immense récif corallien.

