La police japonaise veut comprendre l’origine de l’incendie meurtrier dans un studio d’animation

La police japonaise tente d’élucider le mobile du suspect au lendemain d’un terrible incendie qui a tué 33 personnes dans un studio d’animation de Kyoto. Les témoins décrivent des scènes d’enfer.

La tragédie a suscité l’émoi au Japon et au-delà, des fans du monde entier envoyant sur internet des messages de soutien à la société endeuillée, Kyoto Animation, qui produit des dessins animés à succès. Dès les premières heures de la matinée, les enquêteurs se sont rendus dans le bâtiment de deux étages noirci par les flammes.

Le suspect de 41 ans est accusé d’avoir répandu de l’essence dans l’immeuble et d’avoir hurlé «Vous allez mourir» avant de mettre le feu. L’incendie s’est apparemment propagé à une vitesse fulgurante, prenant au piège de nombreux employés. Parmi les plus de 70 personnes présentes, 33 ont trouvé la mort, tentant en vain de fuir flammes et fumée suffocante. On déplore aussi 36 blessés, dont 10 grièvement atteints. De nombreux corps ont été trouvés sur les escaliers menant au toit-terrasse, selon les pompiers qui ont exclu un dysfonctionnement des dispositifs anti-incendie.

Effondré d'apprendre que Kyoto Animation a subi un incendie criminel… Ils ont su apporter tant d'émotions et de rêves à tous les fans d'animes, notamment moi-même, à travers toutes ces années. Pensées aux victimes et leurs familles…#PrayForKyoani pic.twitter.com/zBdEI59VwR — A.Heiligenstein☮️🌍 (@aurelien6801) July 18, 2019

Le bâtiment était «aux normes», a assuré un porte-parole du service des secours. «Nous avons un registre de données en attestant». Un avis partagé par les experts. «Les flammes avancent beaucoup plus vite avec l’essence que dans le cas d’un feu normal», soulignait jeudi soir sur la chaîne publique NHK Keizo Harafuji, ancien enquêteur de la police de Tokyo. «Une fois le feu déclenché, il était difficile de s’échapper».

Les investigations vendredi étaient compliquées par le fait que l’auteur présumé, un homme de 41 ans qui aurait aussi apporté des couteaux et un marteau sur les lieux, n’était pas en mesure d’être entendu par la police. Actuellement hospitalisé, il se trouve dans un état inconscient d’après certaines informations de presse.