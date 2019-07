21 Juillet: Le programme des festivités

De la Place Royale à la Place Poelaert, de nombreuses activités sont organisées à Bruxelles à l’occasion de la fête nationale. Petits et grands pourront déambuler au gré des événements dans la ville, avant le traditionnel feu d’artifice qui clôturera la soirée.

Cette année, les festivités du 21 juillet seront également l’occasion de célébrer les 75 ans de la Libération. Elles commenceront demain (samedi 20 juillet) avec le bal populaire, qui se déroulera dès 19h30 Place du Jeu de Balle. Au programme de ce bal: les grands tubes des Snuls revisités par DJ Saucisse, le grand Jojo à 21h40 ou encore Crazy Sir G.

Olalalala mennekes & miekes BigBen Beatbox va vous faire danser & bouger ! Wa paasde van Swa, Berre & Wally ? 🔥👌😍 Posted by Bal National on Friday, July 12, 2019

Le lendemain, de nombreux stands d’animation prendront quartier Parc de Bruxelles, Montagne de la Cour, Place Royale, au Sablon, Rue de la Régence et Place Poelaert. La Défense organisera notamment de nombreuses animations sur ces différents sites, tout comme le Village Sécurité Intérieur situé au Sablon. Là, des démonstrations de maîtres-chiens et de jeunes sapeurs-pompiers sont prévues. Les familles pourront aussi essayer de s’échapper d’une escape room ou participer au parcours sportif mis en place par les pompiers. La police vous donne, elle, rendez-vous Place Poelart alors que la Croix-Rouge, le SPF Finance ou encore Bruxelles Propreté se poseront Rue de la Régence. Le traditionnel grand dîner moules-frites est lui prévu place du Jeu de Balle de 16h à 22h. Le repas sera suivi d’un bal musette.

Défilé militaire dès 16h

De nombreux lieux touristiques bruxellois seront également accessibles au public durant les festivités, dont la Bibliothèque Royale, le Palais de Justice, la Cour des Comptes, ou encore le Sénat et la Chambre des Représentants. Les musées et lieux de cultes seront également ouverts.

Le défilé militaire commencera à 16h Rue Royale et Place de Palais. Auparavant, le Roi aura fait sa revue des troupes au niveau de la Rue de la Loi. Son arrivée sur la place des Palais est prévue vers 15h48. Le défilé aérien débutera lui à 16h20 avec 27 avions et hélicoptères qui survoleront Bruxelles. Pour la première fois depuis leur entrée en service voici 40 ans, ce seront d’ailleurs des avions de combat F-16 qui «tireront» les couleurs nationales en ouverture du défilé militaire. Suivront ensuite les troupes terrestres, avec notamment des détachements de l’École Royale Militaire et de l’École Royale des Sous-Officiers, avant le défilé motorisé. La fin du défilé militaire à 16h40 marquera également le début de celui d’aides civils. Les festivités liées à ces deux défilés se clôtureront à 17h10.

La Commission Européenne également de la partie

Pour la quinzième année consécutive, un stand «BEL-Europa» sera également au cœur de la fête nationale. Ce stand, fourni par la Représentation de la Commission européenne en Belgique, le Bureau du Parlement européen en Belgique et son service visiteurs ainsi que la Chancellerie du Premier Ministre, vous fera découvrir de façon ludique l’Europe en Belgique. Il sera situé sur la Place Royale de 10h à 19h. Sous cette tente, il sera notamment possible de découvrir la Belgique grâce à une animation virtuelle interactive, de participer au «Grand quiz interactif sur le Parlement européen» (avec plusieurs lots à la clé) ou encore de jouer à un jeu de l’oie géant aux couleurs de l’Europe. Des brochures et cartes de l’Europe seront également disponibles pour les intéressés.

Cette journée festive se clôturera à 23h avec le feu d’artifice tiré depuis les jardins du Palais des Académies. Le public a rendez-vous Place des Palais (accès unique via la place Royale et la rue Royale) pour admirer ce spectacle.