21 Juillet : La Belgique, une terre de créateurs et d’inventeurs

La Fête nationale, c’est également l’occasion de découvrir que la Belgique est aussi une terre de créateurs et d’inventeurs. Et parfois dans des domaines assez étonnants. On vous propose dix portraits de personnages, parfois étonnants, qui ont révolutionné le monde moderne chacun à leur manière.

Le Big Bang

Si le modèle est remis en question par de nombreux et illustres astrophysiciens, c’est toujours la théorie du Big Bang qui prévaut pour expliquer la naissance de l’univers. Une théorie née dans l’esprit d’un… chanoine belge, Georges Lemaitre, au début des années 30. À l’origine, sa thèse s’appelait «Théorie de l’atome primitif». Mais ce n’est qu’en 1949 qu’un astronome britannique, Fred Hoyle, utilisa le premier les termes ‘Big Bang’ à la radio pour s’en moquer.

La bakélite avant le plastique

C’est un Belge, Leo Baekeland, qui fit entrer, en 1907, le 20ème siècle dans l’ère du plastique. La bakélite est en effet le premier plastique fait de polymères synthétiques du benzène sous solvants. À l’origine, ce Gantois s’était d’abord spécialisé dans la recherche de papiers photographiques innovants. Il se tournera ensuite vers l’électricité et le besoin en isolants non inflammables qui déboucheront sur son invention. Le magazine ‘Time’ a classé Leo Baekeland parmi les 20 plus grands esprits du 20e siècle. Les objets en bakélite font aujourd’hui l’objet de collections.

Rouler un patin

Largement popularisés dans les années 70-80, les patins à roulettes ont pourtant été présentés pour la première fois en… 1760 par un habitant de Huy, John Joseph Merlin, lors d’une fête mondaine à Londres. Très rudimentaires à l’époque, ils n’étaient composés que de simples planches en bois sur lesquelles étaient accrochées des petites roues. Il eut la mauvaise idée de les présenter en public en jouant du violon, ce qui l’emmena directement dans un miroir. C’est pourtant un Américain, James Plimpton, qui eût l’idée de breveter l’invention un quart de siècle plus tard.

Le cricket? Really?

Le cricket, une invention belge? Et pourquoi pas le ‘Five o’clock tea’, tant qu’on y est… Si son origine reste plus ou moins obscure, on doit la première mention de ce sport à John Skelton qui, dans un poème écrit vers 1533, évoque cette pratique d’origine flamande. D’après la BBC, ce serait en effet des émigrants flamands qui auraient introduit ce sport outre-manche au début du 16e siècle. Ces tisserands s’amusaient à taper dans la balle avec un bâton en utilisant l’expression «met de krik te ketsen».

La toile mondiale

On doit la création du ‘World Wide Web’ à deux ingénieurs: Tim Berners-Lee qui en inventera le nom et le langage HTML, et le Belge Robert Cailliau qui a mis au point le système d’hypertexte. C’est au CERN, à Genève, que les deux hommes se rencontrent et qu’ils travaillent sur un procédé de partage des documents. C’est en effet à deux qu’ils cosignent, en novembre 1990, le document fondateur du web «WorldWideWeb: Proposition pour un projet hypertexte». En 1992, Robert Cailliau développera même le premier navigateur Web pour Macintosh.

Sur un air de sax

Dinant, capitale de la dinanderie… Apparu au 15ᵉ siècle, ce terme désigne l’art de travailler les ustensiles de cuivre et de laiton. C’est dans cet environnement qu’Adolphe Sax, un jeune facteur d’instruments, met au point une invention qui révolutionnera la musique jusqu’à nos jours. Après avoir travaillé sur les clarinettes, Adolphe Sax veut créer «un instrument qui par le caractère de sa voix pût se rapprocher des instruments à cordes, mais qui possédât plus de force et d’intensité que ces derniers.» Le saxophone était né! C’est Hector Berlioz qui composera la toute première œuvre avec saxophone, «Chant Sacré pour sextuor à vent», avant même que l’instrument ne soit breveté.

À Manhattan

C’est à Pierre Minuit, fils de calvinistes originaires de Tournai, que l’on doit l’achat, pour quelques breloques, d’un territoire appartenant aux indigènes locaux, les Manhattes, en 1626. Un acte fondateur de la colonie de la Nouvelle-Amsterdam (avant qu’elle ne s’appelle New York). Pierre Minuit était alors le 3e gouverneur de la colonie de la Nouvelle Belgique «sigillum Novi Belgii» devenue par après la Nouvelle-Néerlande. Manhattan garde encore des traces de cette époque, notamment dans le quartier de Wall Street qui ne se réfère nullement à un ‘mur’, mais à ‘De Waal Straat’, en référence à la population de Nouvelle-Néerlande qui était, vers 1630, composée d’une grande majorité de Wallons.

Moteur!

Décidément, la Belgique est terre d’énergie… Après la dynamo, un autre Belge, Etienne Lenoir, dépose en janvier 1860 le brevet d’un «système de moteur à air à deux temps dilaté par la combustion des gaz enflammés par l’électricité». Le moteur à allumage commandé, que l’on appelle aujourd’hui moteur à essence, était né, et par là même la bougie d’allumage. C’est à Etienne Lenoir également que l’on doit la création de la signalisation pour les voies ferrées.

En mode dynamo

C’est à Zénobe Gramme, natif de Jehays-Bodegnée, près de Huy, que l’on doit la première dynamo à courant continu qui lancera l’industrie électrique moderne. Ce générateur électrique, dont il déposera le brevet en 1868, redonnera un second souffle à la révolution industrielle, la machine à vapeur atteignant en effet les limites de ses capacités. Il permet ainsi de produire de l’énergie électrique à partir d’une autre forme d’énergie. La dynamo transforme en effet en courant électrique le mouvement rotatif d’une machine à vapeur ou d’une turbine hydraulique.

Le pré-cinéma

Docteur en physique et mathématiques, Joseph Plateau s’intéresse très tôt au phénomène de ‘permanence rétinienne’ qui lui permettra d’inventer, en 1832, le phénakistiscope, un objet qui jettera les bases de ce qui deviendra plus tard le… cinématographe. Cet objet permet en en effet de donner l’illusion du mouvement grâce à une série de dessins placés sur un disque percé de fentes. C’est au peintre belge Jean-Baptiste Madou, à qui l’on doit la place du même nom à Bruxelles, qu’il a demandé d’en dessiner les illustrations.