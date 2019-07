Suspicion de fraude dans le milieu du football belge – Débuts au 3e tour en Europa League pour l’Antwerp: « Notre préparation en bénéficiera »

Suite à la décision de la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) et à la confirmation de l’UEFA d’exclure le KV Malines de la scène européenne, l’Antwerp débutera au troisième et non au deuxième tour préliminaire de l’Europa League. « Cela nous permettra de mieux nous préparer à la compétition », a réagi le porte-parole du club Dimitri Huygen jeudi auprès de l’agence de presse Belga. L’UEFA a également décidé que la Belgique pouvait conserver ses cinq tickets européens, ce qui signifie que La Gantoise se produira également en Europe. « C’est surtout bon pour le football belge qu’aucune place européenne ne soit perdue. Nous sommes aussi heureux que l’UEFA clarifie rapidement la situation. Sur le plan de l’organisation, nous étions totalement prêts pour le duel face à Viitorul Constanta. C’était une bonne répétition générale pour en faire une grande fête au troisième tour préliminaire », a déclaré Huygen.

En principe, l’Antwerp devait déjà entrer en action le jeudi 25 juillet mais les Anversois ne débuteront finalement leur première rencontre en Coupe d’Europe que le 8 août. « Après le début de la compétition donc. Nous pouvons nous concentrer pleinement sur le match à l’extérieur contre Eupen (28 juillet) et ensuite seulement sur la qualification européenne. La saison en elle-même est assez longue, donc c’est une bonne chance pour la préparation de la compétition. »

L’Antwerp disputera l’ensemble des rencontres de qualification en Europa League au stade Roi Baudouin. « Tout s’est très bien passé à Bruxelles en ce qui concerne l’organisation. La préparation avec les services de l’ordre bruxellois s’est parfaitement bien passée. Lundi prochain aura lieu le tirage au sort du troisième tour préliminaire à Nyon. Dès que nous connaîtrons notre adversaire, nous nous assiérons de nouveau avec eux. »

Source: Belga