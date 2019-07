Carlos Embalo 8e nouveau venu à Eupen

Le KAS Eupen a annoncé l’arrivée de Carlos Embalo. L’ailier gauche originaire de Guinée-Bissau, âgé de 24 ans, arrive de l’US Palerme, qui évoluait en deuxième division italienne. Il a signé un contrat de trois saisons jusqu’en juin 2022 au Kehrweg. Formé à Chavez au Portugal, Embalo a rejoint Palerme à l’été 2013. Il a été prêté à plusieurs club italiens : Carpi, Lecce, Brescia et Cosenza. Il compte 12 matchs en Serie A et 88 en Serie B. Il a été international à deux reprises.

Embalo a inscrit deux buts et donné deux assists avec Cosenza en 14 matchs la saison dernière où il a été prêté à partir de janvier. Il n’avait joué que 4 rencontres (0 but) avec Palerme pendant la 1e moitié de saison.

Il est le 8e élément à rejoindre Eupen cet été après les gardiens de but Ortwin De Wolf (Lokeren) et Romain Matthys (FC Liège), les défenseurs Andreas Beck (VfB Stuttgart) et Menno Koch (NAC Breda), le médian Jens Cools (Pafos) et les attaquants Jon Bautista (Real Sociedad) et Flavio Campichetti (Macara).

Source: Belga