British Open – Thomas Pieters gâche un bon départ, JB Holmes seul en tête

Thomas Pieters occupe la 54e place à l’issue de la première journée du Bristish Open de golf, troisième tournoi du Grand Chelem de la saison, jeudi, sur le parcours du Royal Portrush à Portrush, en Irlande du Nord. L’Américain JB Holmes Holmes est seul en tête. L’Anversois, 27 ans, inscrivait deux birdies et deux bogeys sur sa carte au cours des neuf premiers trous. Des birdies aux trous N.12 et N.13 permettait à Pieters d’intégrer le top-15. Mais trois bogeys aux quatre derniers trous le faisaient terminer au-dessus du par (+1) et surtout reculer au classement.

Holmes est en tête avec une carte de 66, 5 sous le par. Il compte un coup d’avance sur l’Irlandais Shane Lowry, et deux sur un groupe de quatorze concurrents parmi lesquels Sergio Garcia (Masters 2017) et Webb Simpson (US Open 2012).

Plusieurs golfeurs du top ont probablement déjà compromis leurs chances jeudi. Tiger Woods, triple lauréat de l’épreuve, a eu besoin de 78 coups et est 144e. La star locale Rory McIlroy, vainqueur en 2014, a fait encore pire: carte de 79 et 150e place. Le vainqueur sortant, l’Italien Francesco Molinari, n’est pas mieux loti. Il est 94e avec 74 coups.

Le coup du jour est à mettre à l’actif de l’Argentin Emiliano Grillo, auteur d’un hole-in-one au 13e trou, long de 177 mètres.

Classement après le 1er tour (par 71):

1. J.B. Holmes (USA) 66 -5

2. Shane Lowrey (Irl) 67

3. Jon Rahm (Esp) 68

. Alexander Noren (Suè) 68

. Sergio Garcia (Esp) 68

. Webb Simpson (USA) 68

. Brooks Koepka (USA) 68

. Tyrrell Hatton (Ang) 68

. Kiradech Aphibarnrat (Tha) 68

. Tommy Fleetwood (Ang) 68

. Dylan Frittelli (AfS) 68

. Tony Finau (USA) 68

. Lee Westwood (Ang) 68

. Ryan Fox (N-Z) 68

. Robert Macintyre (Eco) 68

…

54. Thomas Pieters (Bel) 72

94. Francesco Molinari (Ita) 74

144. Tiger Woods (USA) 78

150. Rory McIlroy (IdN) 79

Source: Belga