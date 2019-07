Après 71 ans de mariage, elle décède quelques heures après son mari

L’histoire de Marilyn, 88 ans, et Herbert, 94 ans, émeut le monde entier. Mariés depuis 71 ans et ne pouvant vivre l’un sans l’autre, ils sont décédés le même jour, à quelques heures d’intervalle.

Originaires d’Augusta dans l’Oregon, aux Etats-Unis, Herbert DeLaigle, âgé de 94 ans, et sa femme Marilyn Frances, âgée de 88 ans, filaient le parfait amour depuis plus de 70 ans. Le couple avait six enfants, 16 petits-enfants, 25 arrière-petits-enfants et même trois arrière-arrière-petits-enfants.

After 71 years of marriage, this husband and wife died on the same day https://t.co/l6Rh5kJuTG pic.twitter.com/fY6Un783y7 — CNN (@CNN) July 16, 2019

Décédés à quelques heures d’intervalle

Herbert est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à 2h20 du matin. Douze heures plus tard, son épouse a rendu l’âme à son tour. Mariés depuis 71 ans, ils sont morts le même jour. « C’est incroyable de voir qu’ils sont restés ensemble pendant 71 ans et que maintenant, ils sont ensemble au paradis. Quelle magnifique histoire d’amour », a réagi la famille.

Le syndrome du cœur brisé

Marilyn est probablement décédée du syndrome du cœur brisé. « Quand le membre d’un couple ou quelqu’un de la famille décède après la mort d’un être aimé, le second décès est souvent dû à un ‘cœur brisé’ », écrit CNN. « Le syndrome du cœur brisé est une chose réelle. C’est quand quelqu’un apprend une nouvelle terrible et qu’il y a une libération massive d’hormones du stress dans le sang qui bombardent le cœur », a expliqué à CNN le Dr Matthew Lorber, psychiatre au Lenox Hill Hospital à New York.

EVERLASTING LOVE: This couple was happily married for 71 years, and then died on the same day. Their heart-melting love story sounds more like "The Notebook" than real life 💗https://t.co/vwo58vZJUz pic.twitter.com/aTdCr2LfJV — CBS News (@CBSNews) July 16, 2019

Le couple a été enterré ensemble ce lundi 15 juillet.