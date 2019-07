Une ville diffuse Baby Shark en boucle pour éloigner les SDF

Pour faire partir les sans-abri qui dorment dans un lieu public durant la nuit, la ville de West Palm Beach aux États-Unis a décidé de diffuser en boucle des morceaux comme Baby Shark.

Si vous avez des (petits) enfants, des nièces, des neveux ou des cousins, vous n’avez pas pu passer à côté de la chanson Baby Shark (plus de 3 milliards de vues sur YouTube). Ce morceau entêtant n’est pas (encore) utilisé par la CIA comme moyen de torture mais l’initiative contestée d’une ville de Floride pourrait bien lui donner des idées.

Baby Shark en boucle pour éloigner les SDF

Pour décourager les sans-abri de dormir dans un parc public, la ville de West Palm Beach diffuse en boucle durant la nuit dans des haut-parleurs des chansons pour enfants comme Baby Shark et Raining Tacos. La porte-parole de la ville a confirmé cette initiative à CNN en ajoutant qu’il s’agissait d’une mesure temporaire et que le volume de la musique était conforme au code de la ville. Le but étant « d’encourager les personnes à trouver un abri plus sûr et plus approprié ».

Les associations dénoncent ce procédé

Les associations qui s’occupent des sans-abri se sont insurgées contre cette initiative. « Cela montre le manque de considération envers les personnes qui font face à des moments très difficiles. Répondre avec ce genre de discrimination et de mépris au lieu de compassion est vraiment immoral. C’est inquiétant », a déclaré la directrice du réseau National Coalition for the Homeless.

De la musique classique pour réduire la criminalité

West Palm Beach n’en est pas à son coup d’essai. En 2001, la police de la ville diffusait des morceaux de Mozart, Bach et Beethoven dans un bâtiment abandonné pour réduire la criminalité et décourager les squatteurs. CNN rappelle que d’autres villes américaines ont également eu recours à ce procédé comme le terminal de bus de Port Authority à New York. Néanmoins, le fait de diffuser des chansons pour enfants afin d’éloigner les SDF semble être une première aux États-Unis.