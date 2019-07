L’Europe fait face à la sécheresse

France, Espagne, Allemagne, pays baltes, Pologne… Une bonne partie de l’Europe souffrie de la sécheresse, un phénomène désormais récurrent sur un continent pourtant pas spécialement aride.

En France, le manque de pluie est criant depuis un an dans plusieurs régions de l’est et du centre, selon les services de météorologie. Et les températures élevées de juin ont aggravé la situation, notamment dans un large quart nord-est et sur la côte méditerranéenne. Dans les Vosges, de plus en plus de sapins meurent sur pied, tués par la chaleur et la sécheresse de 2018 à laquelle a succédé le déficit hydrique de ce début d’été. Le vert de la forêt se teinte désormais de la couleur rouille des épines séchées. « Depuis septembre, le déficit pluviométrique reste de 20% en moyenne sur la France », résumait récemment Météo-France. Mais des zones de la Côte d’Azur atteignaient un déficit de pluie de 70%, voire 90%. Le Sud-Est de la France n’a connu que quelques orages depuis début juillet, pas assez pour imbiber les sols.

Sans atteindre de tels déficits, l’Espagne a reçu environ 25% de moins de pluies que la moyenne enregistrée entre 1981 et 2010. Et cette année est la troisième plus sèche enregistrée au 21e siècle, selon l’agence nationale de météorologie AEMET. Mars et mai notamment ont été « très secs » et plusieurs régions sont en stress hydrique : l’Andalousie , l’Extrémadure ainsi que Madrid. En outre, après un mois de juillet plus chaud que d’habitude, août et septembre s’annoncent au-dessus des normales saisonnières. Résultat : la situation pour les agriculteurs est « préoccupante », selon leur ministre Luis Planas, notamment dans l’élevage et les cultures d’été dépendant des nappes phréatiques.

Ce lundi était la première journée tropicale officielle de 2019. Est-ce que des températures si élevées vont être plus fréquentes dans le futur? 🥵https://t.co/IbE7xXtAqc@DDehenauw @SabJacobsOff @RozemienDeTroch @lesoir — IRM (@meteobefr) June 25, 2019

En Belgique, la chaleur de dernières semaines, conjuguée à de faibles chutes de pluie, incitent les autorités wallonnes à la vigilance. Mais pour l’heure, la sécheresse n’est pas déclarée. Une nouvelle réunion doit faire le point sur la situation à la fin du mois.

Des crises fréquentes

Mais les aléas climatiques de la sorte ne sont plus une nouveauté. Déjà, en 2009, l’Agence européenne pour l’environnement relevait que « depuis 1980, les épisodes de sécheresse en Europe (avaient) augmenté en nombre et en intensité ». Soit un « coût estimé de 100 milliards d’euros au cours des trente dernières années ».

En 2003, un tiers du territoire de l’Union européenne – plus de 100 millions de personnes – avait subi une des plus grandes sécheresses ayant affecté le continent, rappelait-elle dans un document avertissant que l’Europe était en train d’épuiser ses principales ressources en eau.