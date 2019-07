Gossip Girl bientôt de retour

Alors que « Gossip Girl » avait fait ses adieux en décembre 2012 sur The CW aux Etats-Unis, la série va bientôt revenir sur petit écran. Le service de streaming à venir de WarnerMedia, HBO Max, va diffuser dix nouveaux épisodes d’une histoire réimaginée pour l’occasion.

A l’antenne entre 2007 et 2012, « Gossip Girl » est devenue un véritable phénomène et a aidé à lancer les carrières de ses stars, Blake Lively (Serena Van Der Woodsen), Penn Badgley (Dan Humphrey), Leighton Meester (Blair Waldorf), Chace Crawford (Nate Archibald) et Ed Westwick (Chuck Bass).

Joshua Safran, qui était le showrunner de la série originale, écrira et produira cette nouvelle version toujours inspirée des livres de Cecily von Ziegesar. Les créateurs de « Gossip Girl », Josh Schwartz et Stephanie Savage, feront eux aussi partie des producteurs exécutifs.

S & B de retour ?

L’action se déroulera huit ans après les évènements de la série originale lorsque le site Gossip Girl fut mis hors d’état de fonctionnement. Les téléspectateurs suivront une nouvelle génération de lycéens new yorkais. Entre temps, les réseaux sociaux et la ville ont bien changé. On ne sait pas si les personnages originaux feront une apparition.

HBO Max sera lancé au printemps 2020 avec 10 000 heures de contenus dont « Friends », « Game of Thrones » et « Pretty Little Liars ».