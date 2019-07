L’UE ne parvient pas à trouver un mécanisme de solidarité pour accueillir les migrants

Alors que la capitaine du Sea-Watch 3 Carola Rackete comparaissait devant la justice en Italie, les ministres de l’Intérieur de l’Union européenne ont échoué à s’accorder sur un mécanisme temporaire de solidarité pour le débarquement des migrants sauvés en mer.

La discussion avait débuté mercredi soir lors d’un dîner informel organisé par la présidence finlandaise du conseil de l’UE et a laissé voir «des opinions très différentes». Certains pays refusent tout bonnement d’accueillir des migrants, tandis que d’autres en appellent à la solidarité. Beaucoup disent leurs craintes qu’un mécanisme temporaire ne soit vu comme une incitation à prendre la mer.

In the margins of informal #JAI meeting of the #EU ministers in #Helsinki , FM Jean #Asselborn met w/ his colleagues @CCastaner 🇫🇷, Horst #Seehofer 🇩🇪 & @ankiebroekers 🇳🇱 to discuss latest developments in the field of migration & further steps to preserve #Schengen pic.twitter.com/h8Jkm1Xkvf

— MFA Luxembourg 🇱🇺 (@MFA_Lu) July 18, 2019