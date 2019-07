Le témoignage bouleversant de la fille d’une mère accro à la drogue

« Ça, c’est moi à 18 mois ». Une adolescente de 17 ans a plongé dans ses souvenirs et dans ses photos de famille pour raconter le calvaire qu’elle a vécu lorsqu’elle était enfant et que sa mère était accro à la drogue.

C’est un témoignage bouleversant qu’a livré une jeune Américaine de 17 ans sur le site communautaire Reddit. « Ça, c’est moi à 18 mois », a commencé à écrire la jeune femme en publiant la photo d’un bébé allongé sur un lit en désordre, entouré de chips et de canettes. Sur l’appui de fenêtre, il y a des seringues. « Voici à quoi ressemblait l’ensemble de la maison », a-t-elle poursuivi en utilisant le hashtag #druggymomlife, autrement dit « La vie avec une maman droguée ».

Une maison sans dessus de sou

L’adolescente a continué à se replonger dans l’album photo de la famille et dans ses souvenirs pour revenir sur son enfance. Elle raconte qu’elle et sa sœur Danika, âgée de 19 ans, ont été élevées par leur grande sœur Jara, aujourd’hui âgée de 23 ans. L’adolescente a publié une série de photos pour montrer l’état de la maison dans laquelle elles ont grandi. La maison n’était pas rangée. Le linge sale et les déchets recouvraient la moquette et les jouets pour enfants étaient à côté de morceaux de verre.

Des photos qui l’ont sauvée

Elle a également publié une photo de leur cuisine en expliquant qu’il y avait plus de pilules que de nourriture dans les armoires. La jeune fille indique que toutes ces photos ont été prises par son frère, lorsqu’il avait 16 ans. Il les a montrées à un professeur de son école pour montrer les conditions horribles dans lesquelles il vivait. Celui-ci a ensuite averti le Service de protection de l’enfance et toute la fratrie a été retirée de la maman et a été prise en charge dans des familles d’accueil.

Cette histoire a interpellé de nombreux internautes. L’adolescente de 17 ans a expliqué qu’ils souffraient de malnutrition et de sous-développement, notamment parce que leur mère fumait et consommait drogue et alcool durant ses grossesses et que la famille survivait uniquement grâce à l’aide alimentaire.

Aujourd’hui, elle va bien !

La jeune fille a poursuivi dans les commentaires en indiquant qu’elle est restée dans la même famille d’accueil jusqu’à l’âge de neuf ans, avant de finalement être adoptée. Aujourd’hui âgée de 17 ans, elle se dit très heureuse. « Je suis sur le point de commencer ma dernière année ! J’ai un copain super génial et une bourse pour l’université », a-t-elle raconté. « Bizarrement, j’adore vraiment ces photos ! Ça me rappelle le chemin que j’ai parcouru et ce que je peux accomplir ! », a-t-elle ajouté.

Enfin, elle indique que sa mère est décédée depuis lors et que même si cela lui avait pris beaucoup de temps, elle l’a pardonnée. La jeune femme a également confié que plus tard, plutôt que d’accoucher, elle préfèrerait accueillir un enfant en difficulté ou adopter.

Photos imgur