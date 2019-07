Il tue sa fillette en loupant son coup au golf

C’est un coup raté dont cet Américain se souviendra toute sa vie : une balle de golf perdue a tué sa fille de six ans.

Dans l’Utah, une petite fille est décédée lundi dans des circonstances aussi tragiques que surprenantes.

Cette fillette de six ans avait l’habitude d’accompagner son père sur le terrain de golf. Alors qu’elle l’attendait patiemment dans la voiturette, son père rate son coup et tire une balle qui la heurte à la nuque.

“It was just a fluke accident” – 6-year-old Aria Hill died at a #Orem golf course when a ball her dad hit accidentally struck her in the head. Tonight, her family talked with me about her life that was tragically cut short. https://t.co/Ezw8Lctjaz @KUTV2News at 10 pic.twitter.com/vRXb1EkD1W

— Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) July 17, 2019