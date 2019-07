Expulsée de son appartement, elle décide de gazer ses chats

Exclue de son appartement car elle ne payait plus le loyer, une femme a envoyé un courrier à son propriétaire expliquant qu’elle allait « gazer » ses chats car elle n’avait « pas d’autre solution ».

La police et les pompiers ont été appelés il y a une semaine dans une maison de Mettet pour éviter une possible explosion au gaz. En cause, une locataire, exclue par son propriétaire car elle ne payait plus son loyer, avait affirmé dans un courrier « gazer » ses chats car elle n’avait « pas d’autre solution », comme le rapporte RTL Info. « C’est vrai qu’on a vu la bouteille de gaz, mais il n’y avait aucun risque pour le personnel intervenant et le citoyen. C’était plutôt de l’intimidation », confie Marc Gilbert, colonel-commandant de la zone de secours Val de Sambre.

Sauf qu’une soixantaine de chats se trouvaient également dans la maison. Abandonnés depuis deux semaines, ils étaient amaigris et assoiffés. « À leur entrée, les chats se ruent sur les bénévoles, ils sont complètement affamés, se jettent sur les sacs de croquettes et se battent pour s’alimenter. Ils découvrent pour beaucoup leur état de maigreur, le coryza, certains sont aveugles d’un œil. Le sol, les meubles sont jonchés d’excréments. Après leur avoir apporté les premiers soins, nos bénévoles ont fait ce qu’ils pouvaient pour nettoyer un minimum les sols et ont replacé des litières propres », explique le Refuge APA sur sa page Facebook.



Les animaux ont par la suite été vaccinés et évacués. Malheureusement, la période des vacances n’est pas la meilleure pour les refuges qui manquent généralement de places. Si tous les chats ont pu être accueillis au refuge APA, d’autres, plus anciens, ont dû être placés dans des familles d’accueil en attendant de trouver une solution. « Nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour venir renforcer notre équipe, que ce soit pour l’entretien du refuge comme pour devenir famille d’accueil », demande l’ASBL.