L’UEFA ne peut pas réagir à la sanction de la CBAS avant de consulter ses juristes

L’UEFA n’a pas voulu commenter la décision de la Cour belge d’arbitrage pour le sport (BAS), mercredi auprès de Belga. La CBAS a décidé mercredi d’exclure le FC Malines de football européen cette saison en raison du match truqué entre Malines et Waasland-Beveren le 11 mars 2008. « J’apprend grâce à vous la nouvelle de la décision de la Cour belge d’arbitrage du sport de Belgique », a réagi quelque peu surpris un porte-parole de l’UEFA. « Logiquement, nous ne pouvons pas répondre à cela immédiatement. Nous devrons nous asseoir et discuter avec notre service juridique, puis prendre une décision. Il va sans dire que cette décision ne tardera pas à venir. »

L’Union belge de football a annoncé qu’elle allait informer l’UEFA de la décision du CBAS et a annoncé qu’elle « fera tout ce qui est en son pouvoir pour conserver les 5 tickets européens pour nos clubs belges ». Cependant, il n’y a aucune certitude à ce sujet. L’UEFA mène sa propre enquête disciplinaire.

La décision de l’UEFA est urgente pour plusieurs parties. Dans huit jours, le match aller du deuxième tour de qualification de l’Europa League est prévu entre le club roumain de Viitorul Constanta et une équipe belge, l’Antwerp ou peut-être La Gantoise. En raison de l’exclusion de Malines par le BAS, il est possible que l’Antwerp n’entre qu’au 3e tour préliminaire et que Gand prenne la place du Great Old face au Viitorul. Cependant, ce n’est pas une certitude. Il est également possible pour l’UEFA retire son billet à Malines sans l’attribuer à une autre équipe belge.

Source: Belga