Le Final Four de l’Euroligue à Cologne du 22 au 24 mai 2020

L’édition 2019-2020 de l’Euroligue de basket (messieurs), la plus importante compétition européenne pour les clubs, se clôturera à Cologne qui s’est vu octroyer l’organisation du Final Four mercredi, a annoncé Jordi Bertomeu, président d’Euroleague Basketball, grand rival de la FIBA Europe. Du 22 au 24 mai 2020, la Lanxess Arena sera le théatre de l’apothéose de l’Euroligue dans une enceinte qui avait accueilli 18.518 spectateurs lors d’un duel en championnat d’Allemagne entre Bonn et l’ALBA Berlin le 7 avril 2000. C’est le record du nombre de spectateurs au niveau européen en salle.

Deux équipes allemandes, l’ALBA Berlin et le Bayern Munich, composent le plateau des 18 clubs de l’Euroligue pour la prochaine saison, avec Efes Istanbul et Fenerbahce (Tur), Olympia Milan (Ita), Etoile Rouge de Belgrade (Ser), CSKA Moscou, Zenit St-Petersbourg, Khimki Moscou (Rus), Barcelone, Real Madrid, Valence et Baskonia Vitoria-Gasteiz (Esp), ASVEL Villeurbanne (Fra), Maccabi Tel-Aviv (Isr), Olympiacos Pirée et Panathinaikos Athènes (Grè) et Zalgiris Kaunas (Lit).

Le CSKA Moscou a remporté l’Euroligue en mai dernier en battant Efes Istanbul en finale 91 à 83, à Vitoria-Gasteiz en Espagne. Cologne accueillera aussi un groupe au championnat d’Europe 2021 messieurs.

Source: Belga