Le FC Malines attend : « nous n’avons pas encore reçu les motivations de la CBAS »

Le FC Malines n’a pas voulu réagir immédiatement mercredi, après la deuxième décision de la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) prise mercredi. Elle exclut le club de la Coupe de Belgique et de l’Europa League cette saison. « Nous n’avons reçu que la décision et aucune motivation pour le moment. Le club l’attend et l’étudiera d’abord avant de réagir », note le FC Malines sur son site internet. La CBAS a infligé deux sanctions à Malines dans sa deuxième décision de mercredi. Le club n’est pas autorisé à participer à la Croky Cup pendant une saison et perd également son billet direct pour la phase de groupes de l’Europa League. Malines est autorisée à prendre le départ de la compétition en 1A sans déduction de points.

« L’URBSFA va informer l’UEFA et fera tout ce qui est en son pouvoir pour conserver les 5 tickets européens pour nos clubs belges »a fait savoir de son côté l’Union belge qui a toutefois précisé que « l’UEFA appliquera sa propre procédure disciplinaire. »

Source: Belga