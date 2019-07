Aimé De Gendt récompensé par le prix de la combativité au Tour de France

Aimé De Gendt a été le dernier coureur de l’échappée du jour à résister au retour du peloton ce mercredi entre Albi et Toulouse. Repris à 4,5 km du but, le cycliste de l’équipe Wanty-Gobert a été récompensé par le prix de la combativité. « A la fin, j’ai même cru que je pouvais réussir mais le dernier faux-plat montant à quatre bornes de l’arrivée m’a complètement arrêté. A la fin, je peux quand même être fier de monter sur le podium. » Parti dès les premières centaines de mètres de la course en compagnie de trois autres coureurs, Aimé De Gendt a tenté de conserver un maximum d’énergie pour le final. « Il n’y a pas eu beaucoup de bagarre pour prendre l’échappée. Une fois à l’avant, ce n’était pas trop compliqué. On a roulé 120 km calmement et ensuite on y a été plein gaz. Je me sentais le plus fort dans le final, et j’ai décidé de me défaire des autres coureurs pour résister le plus longtemps possible et peut-être décrocher la combativité. »

Accusé de ne pas avoir collaboré pleinement, De Gendt ne s’est pas attiré les amitiés de ses compagnons d’échappée mais a atteint son objectif. Il partira avec le dossard rouge jeudi lors de la 12e étape. « Je suis très heureux d’avoir pu monter sur le podium du Tour. Ça ne dure pas très longtemps mais ça reste marquant. L’an dernier je courais pour Sport Vlaanderen-Baloise. Cette saison je suis avec Wanty-Gobert. C’est un pas en avant. Nous étions 21 à vouloir participer au Tour. J’ai beaucoup travaillé pour intégrer la sélection et je suis donc très content d’avoir pu montrer ce dont j’étais capable sur ces routes. Je vais à nouveau tenter de prendre une échappée dans les prochaines étapes mais je dois avant tout aider Guillaume Martin et Xandro Meurisse. »

