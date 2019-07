La youtubeuse française EnjoyPhoenix file le parfait amour avec un belge bien connu

View this post on Instagram

Don’t forget to look around you ✨ . Quand on voyage, la tentation de sortir son téléphone pour faire des photos ou des stories est très forte, et c’est normal. On a envie de partagez nos aventures avec nos amis, et moi la première ! . Mais j’essaye de plus en plus de prendre le temps de me mettre en mode avion quand je marche dans la rue pour prendre le temps de regarder autour de moi. Les paysages inconnus, l’ambiance des villes, les couleurs, les boutiques, les odeurs, et toutes ces choses qu’on ne prends plus le temps d’apprécier. . Ça peut paraître paradoxale pour moi de tenir ce genre de discours, mais je me le répète souvent pour ne pas oublier de couper. Maintenant, je me dis que chaque jour en voyage je prends du temps pour faire mes photos, mais quand c’est terminé, c’est terminé, et je profite ✨🙏🏻 . Dites moi quels sont les endroits où vous aimez retourner et où vous vous sentez bien ♡ . Moi c’est le petit village corse de ma grand-mère ♥️ . 📸 : @ludivine . . . #MARRAKECH #MAROC #TRAVEL #EXPLORE #SUMMER