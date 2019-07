Festivals: Tomorrowland explore de nouvelles frontières

Lors des deux prochains week-ends, les yeux du monde entier seront rivés sur la petite ville de Boom. Tomorrowland y fête en effet son quinzième anniversaire et, pour cet événement, le festival a attiré en Belgique le top absolu de la scène dance. À noter que cette année de nombreux «vilains petits canards» sont de la partie.

Tomorrowland a quinze ans et ça se fête! Le festival, qui est l’un des produits d’exportation belges les plus connus, se tiendra dès lors aussi sur deux week-ends d’affilée et, pendant ces six jours, il sera placé sous le signe de «The Book of Wisdom: The Return». Ce thème est en effet la suite de celui de 2012. C’est la première fois que les organisateurs puisent dans le passé pour redécliner une idée.

Le ciel électro aux couleurs de la Belgique

Le festival est connu pour ses scènes extravagantes et le spectacle visuel sur le terrain, mais tout est, bien entendu, encore toujours axé sur la musique. Et pour les fans de musique électro, Tomorrowland est le paradis sur terre! Cette année aussi, tous les dieux des platines seront de retour à Boom. Dimitri Vegas and Like Mike, Tiësto, Steve Aoki, Solomun, Kölsch, Joris Voorn, Dave Clarke, Richie Hawtin, Stephan Bodzin, ils seront tous là, avec encore bien d’autres noms qu’il est impossible de tous énumérer.

Nos compatriotes méritent toutefois une mention spéciale. C’est petit à petit devenu une habitude que les figures de proue belges occupent une partie de l’affiche du festival. Des artistes comme Netsky, Charlotte De Witte (avec son concept KNTXT) et Oscar & The Wolf ont même reçu carte blanche pour un stage. En outre, vous avez encore de grands noms comme Amelie Lens, qui se fera une place avec Carl Cox et sur la Mainstage, et Henri PFR qui portera très haut les couleurs belges.

Une star de la NBA et des Sud-africains géniaux

Une tendance qui émerge cette année est celle des nombreux artistes atypiques auxquels on a fait une petite place à l’affiche. Parmi les apparitions notables, il y a la légende de la NBA, Shaquille O’Neal (aka DJ Diesel), qui passera sur la Mainstage et a reçu son propre stage, Tinie Tempah, Bebe Rexah, The Chainsmokers et Die Antwoord. Après les prestations live sporadiques des années précédentes, on dirait bien que Tomorrowland louche de plus en plus au-delà des frontières des genres électroniques.