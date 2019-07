La Fédération Wallonie-Bruxelles à l’honneur des Francos

Les artistes venant de la Fédération Wallonie-Bruxelles seront à l’honneur de la 26ème édition des Francofolies de Spa qui se déroulera du jeudi 18 au dimanche 21 juillet prochain. ¾ des artistes présents viennent en effet de Wallonie et de Bruxelles. Durant les quatre jours du festival, le public pourra assister à plus de 100 concerts avec comme tête d’affiche Orelsan, Kid Noize, Patrick Bruel ou encore Angèle.

Les festivités commenceront le 18 juillet dès 13h avec notamment Circus Cafe. Plusieurs groupes se produiront pendant la journée avant qu’Alice on the roof ne monte sur scène à 19h30 sur la scène Pierre Raspat. Zaz, Ofrenbach, Fête à Roscoe et Claire Laffut se chargeront de clôturer cette première journée de festivités. Le lendemain, le public pourra assister aux performances de R.O. and Konoba, de Therapie Taxi ou encore Montevideo. La journée se terminera notamment avec le concert d’Orelsan dès 22h45 sur la scène Pierre Rapasat.

La musique québécoise sera à l’honneur le samedi avec trois concerts venus tout droit de l’autre côté de l’Atlantique (Hubert Lenoir, Chances et Elisapie). Après cinq ans d’absence, Patrick Bruel fera aussi son grand retour aux Francofolies. Il défendra son dernier album « Ce soir, on sort » à 22h45 sur la scène Pierre Rapsat. Kid Noize se produira également sur la scène Proximus le 20 juillet à 00h45. Une date qui n’a pas été laissée au hasard. « Pour moi, il y a trois voyages dans la vie. Il y a le voyage qu’on fait sur terre, celui qu’on fait à l’intérieur de nous et puis il y a cette conquête spatiale qui, pour moi, est un challenge de l’humanité entière. Le 20 juillet 2019, c’est les 50 ans du premier homme sur la lune. J’avais demandé pour être sur scène pour cet anniversaire. Je ne dévoile rien de plus mais j’ai une petite surprise déjà prévue pour ce jour-là », expliquait-il en mars dernier au micro de la RTBF.

Le festival se clôturera en apothéose le jour de la fête nationale avec Angèle, Zazie, Clara Luciani, Grandgeorge ou encore The Magician.

Les nouveautés

Comme en 2018, les Francos réitèrent leur nouvelle formule avec les concerts rassemblés sur un seul et même site. Une nouvelle sortie verra cependant le jour à l’arrière du Pavillon des Petits Jeux. Le système bracelets « cashless » sera aussi amélioré. Le rechargement sera possible à tout moment avec son smartphone (pour autant qu’on ait préalablement créé un compte). Les festivaliers pourront notamment recharger leur compte via l’application Bancontact by Payconiq ou via des bornes présentes un peu partout sur le site. Le solde restant sera affiché à chaque achat ainsi que sur les bornes. S’il vous reste de l’argent à la fin du festival, vous pourrez demander un remboursement via le site des Francos. Le payement sera effectué entre le 1er et le 31 août. Pour faciliter ce système de payement, un réseau wifi public gratuit sera disponible durant l’événement. Cette année marquera également le retour des deux campings alors qu’il n’y en avait plus qu’un les deux dernières années. Un parking plus festif (Camping2.0) verra en effet le jour chemin de la Fagne Raquet. Le camping plus calme et familial se trouve sur le terrain de football de La Géronstère.

En pratique

Quand ?

Du 18 au 21 juillet avec des concerts prévus dès 13h.

Tickets

Les tickets coûtent entre 53,50€ et 58,50€ par jour. L’abonnement pour les quatre jours est lui disponible pour 133,50€. Le camping de base coûte 25€ par personne pour la durée du festival.

Comment s’y rendre ?

Quatre différentes zones de stationnement gratuit sont mises à disposition des festivaliers du 18 au 21 juillet. Des navettes de TEC relieront également gratuitement certains parkings de délestage pour rejoindre le centre-ville toutes les 30 minutes. Un service de bus TEC – KEOLIS entre Liège, Verviers et Spa permettra à d’arriver et de repartir de Spa du 18 au 21 juillet. Les autocars de luxe des Voyages Léonard proposent également une navette aller-retour au départ de 14 grandes villes de Belgique, dont Bruxelles, Charleroi ou Namur, pour 12€. Enfin, les Francos promeuvent le co-voiturage via, ComOn, l’application de co-voiturage. Cette appli permet de trouver une offre de co-voiturage pour un trajet unique ou récurrent.

L’app

L’application des « Francofolies de Spa 2019 » est disponible dans les deux stores. Il est possible d’y découvrir le programme jour par jour, ainsi que des informations pratiques et le plan du site.

La programmation complète est disponible sur le site : https://www.francofolies.be