Des festivaliers renversent une toilette mobile occupée

Un groupe de quelques festivaliers a été filmé en train de renverser une toilette mobile occupée par une personne qui avait doublé la file d’attente à Glasgow.

Dans une vidéo postée sur le compte Twitter d’un certain Taylor Lamont, on peut voir trois festivaliers britanniques s’en prendre à un homme installé dans une toilette mobile. La raison de leur courroux? L’homme en question avait grillé la file pour rentrer directement dans une toilette dès qu’il en a eu la possibilité.

This is why u dont skip the cue for the toilets @TRNSMTfest pic.twitter.com/AZlUt0JH6U

— Taylorlamont (@Taylorlamont200) July 14, 2019