Cet homme n’a plus lavé ses cheveux depuis 40 ans

Un Indien de 63 ans a arrêté de couper ses cheveux il y a 40 ans après « avoir reçu la visite de Dieu ». Depuis, la population le prend pour un guérisseur local.

Sakal Dev Tuddu est un Indien de 63 ans et n’a plus lavé ses cheveux depuis 40 ans. Pour cause, il affirme avoir été visité par Dieu qui lui a dit de ne plus jamais laver ou couper ses cheveux, comme le rapporte le DailyMail. Il a également décidé à l’époque d’arrêter de boire et de fumer.

Indian man hasn't washed his six-foot dreadlocks in 40 years – and call them a 'blessing from God'.

Sakal Dev Tuddu, 63, from Bihar state, says his hair spontaneously wove itself together one night as he slept pic.twitter.com/TRHj6h4ml2

