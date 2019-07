R. Kelly plaide non coupable et reste en prison

Le chanteur américain R. Kelly a plaidé mardi non coupable des nouveaux chefs d’accusation fédéraux dont il a été inculpé vendredi à Chicago et va rester en prison, sa demande de remise en liberté sous caution ayant été rejetée. Dans leur demande de maintien en détention, les services du procureur fédéral de Chicago avaient souligné que Robert Kelly, son vrai nom, présentait un risque de fuite élevé mais aussi de perturber le bon déroulement de l’enquête.

Parmi les faits présumés retenus contre lui, figure notamment la subornation de témoin.

Avec la complicité de son manager, il aurait poussé l’une des victimes présumées à produire de faux témoignages dans une autre procédure.

Mardi, le juge fédéral Harry Leinenweber, en charge du dossier, a ordonné le maintien en détention de R. Kelly, au moins jusqu’au 4 septembre, date de la prochaine audience.

L’accusation reproche également au chanteur de 52 ans d’avoir incité des mineures à avoir des relations sexuelles avec lui et d’avoir réalisé des enregistrements de certains de ces actes sexuels. Des crimes passibles de 195 années d’emprisonnement.

Vendredi, R. Kelly a aussi été inculpé dans un autre dossier, traité par le tribunal fédéral de Brooklyn.

Là encore, il est accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec des mineures alors qu’il était lui-même majeur, un crime fédéral sous certaines conditions, mais aussi d’avoir enlevé, séquestré, menacé et filmé, à leur insu, plusieurs jeunes filles dans quatre Etats différents.

Après l’audience, l’avocat de R. Kelly, Steve Greenberg, a expliqué que son client était « forcément déçu » de rester en prison et estimé que le placement en détention du chanteur était « globalement inhumain ».

En début d’année, l’auteur et interprète du tube « I Believe I Can Fly » avait déjà été inculpé, mais devant un tribunal de l’Etat d’Illinois. Il est cette fois l’objet de deux procédures au niveau fédéral.

R. Kelly, 52 ans, fait l’objet d’accusations répétées d’agressions sexuelles et de détournement de mineures depuis plus de deux décennies, mais n’a jusqu’ici jamais été condamné.

Il avait été acquitté en 2008 à l’issue d’un procès lié à des enregistrements vidéo d’actes sexuels réalisés avec une jeune fille de 14 ans.

source: Belga