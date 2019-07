Ligue des Champions – Dudelange et son coach Emilio Ferrera échouent à Malte au 1er tour de qualification

Dudelange n’est pas parvenu à franchir le premier tour de qualification de la Ligue des Champions de football, mardi. L’équipe dirigée par Emilio Ferrera a partagé 1-1 à Malte contre La Valette après avoir partagé 2-2 au match aller. Les Luxembourgeois sont donc éliminés en vertu des buts à l’extérieur et sont reversés au deuxième tour préliminaire de l’Europa League. Ce même scénario s’était vérifié la saison dernière et avait finalement vu Dudelange accéder à la phase de poules. Ce mardi à La Valette, le but de Mario Pokar à la 59e minute n’aura pas suffi à remédier à l’ouverture du score maltaise par Mario Fontanella (35e).

Titulaires, les Belges Mohamed Bouchouari et Sabir Bougrine n’ont pas su faire pencher la balance en faveur de Dudelange. L’ancien capitaine de l’Union St-Gilloise Charles Morren est lui resté sur le banc en compagnie d’un quatrième Belge, le deuxième gardien Ilias Moutha-Sebtaoui.

Source: Belga