L’ex-président péruvien Toledo arrêté aux Etats-Unis en vue d’une extradition

L’ancien président du Pérou Alejandro Toledo (2001-2006), que Lima accuse de corruption dans le scandale Odebrecht et cherche à faire extrader des Etats-Unis, où il réside, a été arrêté mardi, à annoncé le parquet péruvien. « Le ministère public, à travers de l’Unité de coopération judiciaire internationale, annonce que l’ex-président Alejandro Toledo Manrique a été arrêté ce matin en vue d’une extradition au Etats-Unis », a écrit le ministère public sur Twitter.

« L’ancien président a comparu une première fois devant la justice nord-américaine dans le cadre du processus destiné à le faire revenir au pays », a ajouté l’institution.

En mai 2018, le Pérou a transmis aux Etats-Unis une demande d’extradition concernant Alejandro Toledo Manrique, 73 ans, soupçonné d’avoir reçu 20 millions de dollars de pots-de-vin de la part du groupe brésilien de BTP Odebrecht, au coeur d’un vaste scandale dans la classe politique péruvienne et en Amérique latine.

« Cela (l’arrestation) ne signifie pas que son extradition ait été approuvée. C’est le début d’une procédure aux mains des Etats-Unis », a déclaré aux médias péruviens Heriberto Benitez, avocat de Toledo.

Odebrecht, géant brésilien du BTP, a distribué pendant plus d’une décennie un total de 788 millions de dollars dans une dizaine de pays latinoaméricains pour remporter des contrats, selon le ministère américain de la Justice (DoJ). L’entreprise a reconnu avoir versé 29 millions de dollars de pots-de-vin au Pérou entre 2005 et 2014.

source: Belga