Euro Hockey juniors (m) – Les Yong Red Lions partagent 1-1 avec l’Angleterre

Les Young Red Lions, l’équipe belge masculine des moins de 21 ans, ont fait match nul 1-1 avec l’Angleterre dans leur deuxième match de l’Euro juniors de hockey, mardi à Valence, en Espagne. Battus 0-2 par la nation hôte de l’Espagne lundi, les jeunes Belges n’ont plus leur sort entre leurs mains. Ils devront impérativement s’imposer sur un gros score jeudi contre la Pologne dans leur troisième et dernier match de la poule A et espérer une victoire de l’Espagne contre l’Angleterre pour terminer deuxième du groupe à la différence de buts afin de rejoindre les demi-finales. Les hommes de Jeroen Baart ont pris l’avance en fin de première mi-temps par Dylan Englebert (25e), mais n’ont pu empêcher le retour des Anglais, via leur attaquant vedette Zachary Wallace en fin de troisième quart-temps (43e).

Les vice-champions d’Europe en titre termineront la phase de poules jeudi contre la Pologne (09h00), qui a été défaite par deux fois jusqu’ici (6-1 par l’Espagne et 6-2 par l’Angleterre). En cas de victoire contre les Polonais, les Young Red Lions devront attendre 20h00 et le duel entre l’Espagne et l’Angleterre qui clôturera la journée de jeudi pour connaître leur sort.

L’Espagne, avec 6 unités, est assurée des demi-finales. Elle devance l’Angleterre (4 pts), la Belgique (1 pt) et la Pologne (0).

Le groupe B réunit les Pays-Bas, tenants du titre, l’Allemagne, la France et l’Autriche.

Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demies, prévues samedi 20 juillet.

Source: Belga