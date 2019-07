Pour éviter un mariage forcé, une jeune femme s’échappe de sa lune de miel

Une jeune femme britannique est rentrée par ses propres moyens au Royaume-Uni après avoir fui un mariage forcé. Elle est retournée seule à Heathrow où elle a été prise en charge, tandis que son mari a été interpellé à son retour. On ne sait pas, pour le moment, si une enquête criminelle a été ouverte.

Une porte-parole du service britannique des frontières a indiqué qu’elle assistait pour la première fois à une fuite lors d’une lune de miel: « Une jeune femme est rentrée seule de sa lune de miel après avoir été victime d’un mariage forcé. C’était la première fois que j’étais confrontée à cela. Il s’agissait d’une jeune adulte qui s’est sans doute mariée ici avant de partir en lune de miel. »

Au sein des compagnies aériennes, le personnel est formé afin de repérer les victimes de mariage forcé, qui est une forme d’esclavage moderne. Toutefois, les interventions policières dans les aéroports ne sont qu’un dernier recours. L’accent est mis sur la prévention et sur le changement des mentalités, explique Metro UK.

« Le mariage forcé est un crime qui a des conséquences dévastatrices », a expliqué l’inspecteur Allen Davis, responsable de l’équipe contre le viol et les pratiques douloureuses telles que les mutilations génitales féminines. « Malheureusement, cela reste une pratique néfaste très secrète et nous devons faire évoluer les mentalités et normaliser les conversations à ce sujet. »

Un crime punissable

En 2007, le mariage forcé est devenu un crime punissable de sept années de prison. Entre 2008 et 2018, 1.849 restrictions ont été ordonnées par les autorités britanniques. Il existe bien plus de mariages forcés que de plaintes déposées, car les victimes n’osent bien souvent pas parler. Cette pratique est encore monnaie courante au Pakistan, mais aussi au Bangladesh et en Inde, par exemple.

Une porte-parole de la Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfant, a déclaré: « Contraindre ou forcer des enfants à se marier est illégal. Cela peut impliquer de la violence physique, sexuelle ou psychologique. Parfois, les enfants sont, à juste titre, trop effrayés pour s’exprimer, parce qu’ils croient qu’ils n’ont aucun contrôle sur la situation, car ils craignent de causer des ennuis à leur famille ou car ils ne veulent pas être reniés par leurs parents. Mais c’est tellement vital qu’ils s’expriment. Nous voulons qu’ils sachent qu’ils peuvent toujours parler à Childline, peu importe l’heure, et qu’il y a toujours un conseiller prêt à écouter et à aider. »