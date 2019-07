Enfin la réconciliation entre Angelina Jolie et Brad Pitt?

En pleine procédure de divorce, Angelina Jolie a fait un premier geste d’apaisement envers Brad Pitt. Elle lui a en effet laissé la garde des enfants durant les vacances.

Le 15 septembre 2016 et après douze ans de vie commune avec Brad Pitt, Angelina Jolie avait demandé le divorce. Presque trois ans plus tard, la procédure n’est toujours pas terminée, l’interprète de Lara Croft voulant la garde exclusive de ses six enfants.

Cette dernière semble cependant être prête à lâcher du leste. Une source proche de l’ancien couple a en effet confié au tabloïd The Sun que Brad Pitt aurait la garde des enfants durant les vacances d’été. « Angelina passera une bonne partie de son été sur le tournage de ‘Those Who Wish Me Dead’. Elle est donc tombée d’accord avec Brad et lui a donné la possibilité de s’occuper des enfants ».

Il s’agit de la plus longue période que Brad Pitt passera avec ses enfants depuis l’annonce du divorce. « Brad est ravi. Les enfants pourront non seulement passer du temps avec leur père, mais aussi avec leurs grands-parents », conclut la source.