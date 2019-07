Carla Bruni se confie sur sa relation et le passé de Nicolas Sarkozy

Le couple, marié depuis le mois de février 2008, semble toujours vivre le grand amour.

Onze ans après leur mariage, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni vivent toujours une relation épanouie. Une longévité en partie due au timing de leur rencontre, comme le confie Carla Bruni au micro de Léa Salamé sur France Inter. « On a eu beaucoup de chance avec mon mari, on s’est rencontrés dans un très bon moment. On n’a pas été la cause d’une destruction de rien. Il n’y avait pas de cendres dans notre rencontre ».

La chanteuse n’a également pas hésité à revenir sur le passé de Nicolas Sarkozy, dont les problèmes conjugaux avec Cécilia Attias, son ancienne épouse, avaient largement été médiatisés. Carla Bruni a simplement affirmé ne pas être « jalouse » de son passé, avant de tout de même le mettre en garde de manière humoristique. « Je ne suis pas d’un tempérament très jaloux. Après, si mon mari fait Tex Avery devant une jolie femme, je lui coupe la gorge. Donc il ne le fait pas ».