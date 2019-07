Euro Hockey juniors (m) – Les Young Red Lions battus 2-0 par l’Espagne d’entrée de tournoi à Valence

Les Young Red Lions, l’équipe belge masculine des moins de 21 ans, ont entamé l’Euro juniors de hockey par une défaite 0-2 face à la nation hôte l’Espagne, lundi à Valence. Comme leurs homologues féminines, qui ont partagé 1-1 contre l’Angleterre dans leur 1er match du tournoi plus tôt dans la journée, les joueurs de Jeroen Baart ont dominé le premier quart-temps, mais sans pouvoir conclure. Les Espagnols ont profité d’une erreur défensive en fin de première mi-temps pour prendre l’avance via Ignacio Cobos (27e). Bien organisée, l’équipe ibère a doublé son avance sur pc à la 40e minute sur un sleep d’Alejandro Alonso.

Malgré une domination totale de la Belgique dans le dernier quart-temps, la Belgique, vice-championne d’Europe en titre, n’a jamais trouvé la solution pour remonter au score.

Versés dans le groupe A de cet Euro avec encore l’Angleterre et la Pologne, les Young Red Lions joueront leur prochain match mardi contre l’Angleterre (20h00) et enchaîneront jeudi avec leur dernière rencontre de groupe face à la Pologne (09h00).

Dans l’autre rencontre de la poule A, l’Angleterre a battu la Pologne 6-2. Le groupe B réunit les Pays-Bas, tenants du titre, l’Allemagne, la France et l’Autriche.

Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demies, prévues le samedi 20 juillet.

Source: Belga