Des scientifiques découvrent un nouveau poisson multicolore qu’ils appellent Wakanda

Un nouveau poisson a été découvert le long des côtes de l’île de Zanzibar en Tanzanie. Son nom? Wakanda, en hommage au film « Black Panther »

Luiz Rocha, un biologiste marin, pensait avoir découvert une nouvelle espèce de poisson alors qu’il faisait de la plongée le long des côtes de Zanzibar. Le scientifique a dès lors envoyé une photo à son collègue Yi-Kai Tea qui a confirmé qu’il s’agissait bel et bien d’une nouvelle espèce. Il ne restait plus qu’à trouver un nom pour l’animal. Les scientifiques, fans de Marvel, n’ont pas dû réfléchir bien longtemps et l’ont baptisé Cirrhi­la­brus Wakanda, en hommage au vibranium du film « Black Panther ».

« Lorsque nous atteignons ces récifs et que nous découvrons une espèce inconnue aussi spectaculaire que celle-ci, on sent que notre travail paye finalement », confie Luiz Rocha à CNN. « Quand nous avons pensé à l’endroit isolé et secret de ce récif africain, nous savions que nous devions appeler cette espèce Wakanda », explique de son côté Yi-Kai Tea.

Wakanda fait partie de la famille des Cirrhi­la­brus, des poissons connus pour leurs couleurs chatoyantes.