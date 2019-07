Le « Ice Cream Challenge » : ce nouveau défi qui dégoûte les États-Unis

Lécher les pots de glace dans les supermarchés avant de les remettre en rayon, l’idée vous semble répugnante ? C’est pourtant le nouveau défi qui passionne les jeunes américains sur les réseaux sociaux. Les magasins ont pris des mesures de sécurité hors norme pour protéger leurs congélateurs.

Le « Ice Cream Challenge » est le nouveau défi des adolescents aux États-Unis qui dégoute les Américains. Le principe est simple : lécher des glaces dans les supermarchés avant de les remettre discrètement dans le rayon… à la disposition des clients suivants.

Le défi est devenu viral après la publication d’une vidéo d’une ado. Avec le #IceCreamChallenge, on la voit reposer sur les étagères d’un congélateur une glace qu’elle a léchée.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS — Optimus Primal (@BlindDensetsu) 29 juin 2019

La jeune fille a été interpellée par les autorités. Elle risque entre deux et vingt ans de prison, ainsi qu’une amende. Néanmoins, cela n’a pas empêché d’autres jeunes de suivre son exemple.

Another nasty person licking ice cream that is going around on Facebook 🙄 pic.twitter.com/dYzx4SG47Q — Mrs. Franklin (@Ms_Pisces_Slay) 2 juillet 2019

Mesures de sécurité

Afin de contrer ce phénomène, certains responsables des supermarchés américains ont donc pris des mesures de sécurité, plutôt inhabituelles.

Texas Walmart has ‘armed’ employee guarding Blue Bell ice cream from lickers: https://t.co/kSJNYy3g0R pic.twitter.com/QNyD4oZQb7 — ABC13 Houston (@abc13houston) 4 juillet 2019

Texas police guard ice cream aisle https://t.co/zdowScjspD pic.twitter.com/TGnacuWOQ4 — FOX 4 NEWS (@FOX4) 6 juillet 2019

En réponse à ce nouveau défi que beaucoup jugent stupide et dégoutant, une autre version de cet « Ice Cream Challenge » est elle aussi devenue virale. Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs se filment en train d’acheter un pot de glace de la manière la plus traditionnelle au monde… Choisir son pot dans le rayon, le déposer dans son caddie, passer à la caisse, le tout avec un grand sourire et le pouce levé. Comme quoi, faire les choses de manière classique devient parfois tendance.