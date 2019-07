Une personne grièvement blessée dans un accident sur la E40 à Herve

Un accident est survenu jeudi soir sur la E40 à hauteur de Herve, en direction de l’Allemagne, a indiqué la police fédérale sur son site internet. Selon la zone de secours 4 (Vesdre Hoëgne et Plateau), une personne était incarcérée dans son véhicule. Elle a été grièvement blessée dans l’accident. Les pompiers des postes de Battice et Herve ainsi que l’ambulance de Battice et le SMUR de Verviers sont intervenus sur place.

Le véhicule étant en travers de la chaussée, la circulation s’effectuait uniquement via la bande de gauche.

Source: Belga