Suspicion de fraude dans le milieu du football belge – Les séries en D1A et D1B ne peuvent pas encore être définitives

Le Tribunal de première instance de Bruxelles a décidé, vendredi soir, que la composition des divisions 1A et 1B de football ne pouvaient pas encore être entérinées. Cela ne pourra se produire qu’une fois que la Cour belge d’arbitrage pour le sport aura pris sa décision finale. « Pour l’instant, le Beerschot ne peut pas être classé en 1B, le FC Malines ne peut pas être classé en 1A », écrit le Beerschot sur son site web. Jeudi, le Beerschot a déposé une requête unilatérale demandant la suspension de la composition des séries 1A et 1B. Cette requête a été acceptée vendredi. « La présente requête est déclarée recevable et fondée, et par conséquent une interdiction provisoire est imposée pour les séries 1A et 1B du football professionnel rémunéré organisé par l’URBSFA et la Pro League pour la saison 2019-2020, et plus spécifiquement une interdiction provisoire est imposée aux requérants de la série 1A, ceci jusqu’à ce que la décision arbitrale finale ait été prise en compte », précise la décision du tribunal.

« La série ne peut pas être composée tant que la CBAS n’a pas pris une décision finale et, bien sûr, le championnat ne peut pas commencer non plus », a expliqué Thomas Gillis, l’avocat de Beerschot. « La CBAS a pris une décision provisoire mercredi, mais bien sûr, cela n’existe pas. Une décision ne peut jamais être partielle, c’est un non-sens juridique. C’est pour cette raison que j’ai présenté cette requête. »

Selon Me Gillis, il faudra peut-être attendre jusqu’à la mi-août pour que la CBAS prenne une décision finale.

La compétition en D1A devrait normalement commencer le week-end du 26 au 28 juillet, le début de la compétition en 1B est prévu une semaine plus tard.

Source: Belga