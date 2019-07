Le Sénat pleinement installé

Les dix sénateurs cooptés par les partis ont prêté serment vendredi, la Haute assemblée étant ainsi pleinement installée. En plus des cinquante sénateurs représentant les entités fédérées, le Sénat est composé de dix cooptés.

Selon la Constitution, il doit s’agir de six sénateurs désignés par les sénateurs représentant le parlement flamand et de quatre sénateurs désignés par les sénateurs représentant les parlements de Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Parlement francophone bruxellois. En réalité, il y aura cette fois sept sénateurs cooptés néerlandophones et trois francophones, le PTB à qui il revenait d’en désigner un ayant choisi une néerlandophone, Ayse Yigit. Elle a d’abord prêté serment en néerlandais, puis en français.

Les sénateurs cooptés francophones seront Jean-Frédéric Eerdekens (PS), Georges-Louis Bouchez (MR) et France Masai (Ecolo).

Les autres sénateurs cooptés néerlandophones seront Bert Anciaux (sp.a), Bob De Brabandere (Vlaams Belang), Mark Demesmaeker (N-VA), Sabine de Bethune (CD&V), Fourat Ben Chikha (Groen) et Rik Daems (Open Vld).

Orry Van de Wauwer (CD&V) a prêté serment comme sénateur des entités fédérées. Il n’avait pu prêter serment lors de la dernière séance.

Le Sénat se réunira à nouveau le jeudi 18 juillet pour nommer son bureau. La fonction de président est actuellement occupée par Jean-Paul Wahl (MR).

Source: Belga