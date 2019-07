European Tour – Les trois Belges franchissent le cut à l’Open d’Ecosse

Tant Thomas Pieters, Thomas Detry que Nicolas Colsaerts se sont qualifiés pour deux derniers tours de l’Open d’Ecosse de golf, vendredi sur le parcours Renaissance de North Berwick, qui accueille cette épreuve du circuit européen (EPGA) d’une dotation de 7 millions de dollars. Thomas Pieters, qui a terminé la première journée à une cinquième place partagée avec un premier tour en 64 coups, a perdu six places à l’issue d’un deuxième tour en 69 coups (cinq birdies et deux bogeys). Avec un total de 132 coups, l’Anversois est à quatre coups du trio de tête composé de l’Autrichien Bernd Wiesberger, qui a réalisé une 2e tour en 61 coups, dix sous le par, du Sud-Africain Erik Van Rooyen et de l’Anglais Lee Slattery.

Thomas Detry a réussi à obtenir le meilleur score belge du jour avec une très belle carte de 65 coups. Le Bruxellois de 26 ans a rentré 8 birdies contre deux bogeys. Detry est remonté de la 75e à la 30e place.

Nicolas Colsaerts a rendu une carte de 67 batailles (cinq birdies et un bogey). Colsaerts a progressé de 25 places au classement et partage la 50e position.

Le Gallois Bradley Dredge auteur d’un ‘hole in one’ au trou 17 s’est vu récompensé par une BMW G07 X7 d’une valeur de 89.000 euros.

