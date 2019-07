Meghan Markle victime de mom-shaming, les experts la défendent

La Duchesse de Sussex a assisté à un match de polo en compagnie du petit Archie ainsi que de Kate Middleton et de ses enfants. Les photos prises à l’occasion lui ont valu des critiques de la part de quelques internautes, qui remettent en cause ses compétences de mère.

Mercredi, Meghan Markle s’est rendu à un match caritatif de polo. Les photographes ont pris quelques clichés de la princesse qui passaient du bon temps en compagnie de Kate Middleton et de leurs enfants.

Depuis, l’épouse de Harry est victime de mom-shaming. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont critiqué sa manière de tenir le petit, le fait qu’il ne porte pas de chapeau… «Meghan a apprécié l’attention sur elle et son bébé aujourd’hui… Toujours à chercher l’attention. Mais elle ne sait même pas comment tenir le pauvre enfant, peut-on ainsi lire sur Twitter.

Some lovely pix of Kate, George, Charlotte & Louis and Meghan & Archie supporting Harry & Wills at the Billingbear Polo Club, where they’re playing in the King Power Royal Charity Polo Day on opposite teams. Pics Tim Rooke &James Whatling pic.twitter.com/wNcNclEcSj

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) July 10, 2019