Les informateurs royaux retournent au Palais pour un nouveau rapport intermédiaire

Les informateurs royaux, Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a), feront vendredi leur quatrième rapport au chef de l’État. La situation politique à l’échelon fédéral ne semble guère avoir évolué.

Le 30 mai, le chef de l’État a chargé ces deux hommes politiques expérimentés «d’une mission d’information visant à identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral». Dans ce cadre, il leur a été demandé de garder le contact avec les formateurs régionaux et communautaires.

Il s’agira ce vendredi d’un nouveau rapport intermédiaire. Lors de leur dernière conférence de presse, il y a dix jours, les informateurs ont expliqué qu’ils travailleraient avec les partis susceptibles de former une majorité fédérale à l’élaboration d’une note qui servirait de base aux discussions futures sur la «préformation» d’un gouvernement fédéral. La rédaction de cette note proprement dite doit commencer le 15 juillet et durer une semaine, avant une nouvelle consultation des partis concernés et un rapport au Roi le 29 juillet.

Il n’est jusqu’à présent pas question de «formation» d’un exécutif. Huit partis sont toujours en lice: le MR, l’Open Vld, Groen, Ecolo, le CD&V, le sp.a, le PS et la N-VA. Les deux derniers sont les premières formations politiques de leur communauté mais ne se sont toujours pas parlé malgré les appels lancés par certains, notamment l’ex-secrétaire d’État N-VA Theo Francken. En toile de fond, il y a toujours la question du confédéralisme. Les nationalistes flamands ont dit et répété durant la campagne électorale qu’ils sont prêts à négocier avec le PS uniquement sur ce thème. Or, le PS n’entend même pas l’aborder puisqu’il s’agit à ses yeux de l’antichambre de la fin du pays.